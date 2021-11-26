25 листопада в Україні відбулася прем’єра художнього фільму Рідлі Скотта Дім Гуччі. У кінотеатрах йдуть сеанси кінострічки, а оскільки попереду вихідні, рекомендуємо і вам її до перегляду.

П’ять причин подивитися фільм Дім Гуччі – далі в матеріалі.

Сюжет

В основі сюжету книга Сари Гей Форден Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності. Історія розгортається навколо реальних подій – внутрішньосімейного конфлікту, а саме вбивства Мауріціо Гуччі. Онука засновника всесвітньо відомого бренду вбили в 1995 році за замовленням його екс-дружини Патриції Реджані.

Цікаво те, що сама родина Гуччі розкритикувала кінострічку, заявивши, що творці фільму перейшли усі кордони, оскільки вкрали сімейну ідентичність і конфіденційність.

Акторський склад

Акторський склад не може не потішити. Адже на екранах перед глядачами з’являться Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето та Аль Пачіно в головних ролях.

Леді Гага грає Патрицію Реджані, Адам Драйвер – Мауріціо Гуччі, Джаред Літо – Паола Гуччі, а Аль Пачіно – Альдо Гуччі.

Також у кінострічці знялися Джеремі Айронс, Сальма Гайєк, Джек Г’юстон, Рів Карні та Камміль Коттен.

Варто віддати належне Леді Газі, оскільки її акторська гра не залишить байдужим нікого. Отже подивитися Дім Гуччі – ще один привід насолодитися майстерністю улюблених зірок.

Цілісність кінострічки

Оскільки у фільмі розповідається історія родини всесвітньо відомого модного бренду, то костюми акторів, вражаючі локації та інтер’єрні композиції у кадрі виглядають ефектно, стильно та дорого.

Кожна хвилина кінострічки буквально проситься на полотно, її хочеться дивитися якнайдовше.

Спочатку глядач переноситься в Мілан 1970-х років, потім Нью-Йорк – 1980-х, на віллу Альдо Гуччі, ферму сім’ї та багато інших локацій.

Весь фільм супроводжується відомими треками музичних легенд.

Рідлі Скотт

Рідлі Скотт – творець багатьох відомих фільмів. На його рахунку такі кінострічки як Той, що біжить по лезу, Гладіатор, Ганнібал, Гангстер, Вбивство Кеннеді, Марсіанин, Усі гроші світу, Вбивство у Східному експресі тощо.

Чим не привід переглянути ще один фільм від геніального режисера.

Відгуки

Незважаючи на те, що в нашій країні прем’єра кінострічки відбулася лише 25 листопада, українські глядачі вже діляться своїми відгуками. Кіномани розділилися на два табори, комусь фільм сподобався з першої хвилини, а хтось вважає його затягнутим, оскільки тривалість 157 хвилин.

Однозначно, байдужим Дім Гуччі не залишив нікого, а свій вердикт ви зможете залишити лише особисто переглянувши його.