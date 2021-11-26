25 листопада в Україні відбулася прем’єра художнього фільму Рідлі Скотта Дім Гуччі. У кінотеатрах йдуть сеанси кінострічки, а оскільки попереду вихідні, рекомендуємо і вам її до перегляду.
П’ять причин подивитися фільм Дім Гуччі – далі в матеріалі.
Сюжет
В основі сюжету книга Сари Гей Форден Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності. Історія розгортається навколо реальних подій – внутрішньосімейного конфлікту, а саме вбивства Мауріціо Гуччі. Онука засновника всесвітньо відомого бренду вбили в 1995 році за замовленням його екс-дружини Патриції Реджані.
Цікаво те, що сама родина Гуччі розкритикувала кінострічку, заявивши, що творці фільму перейшли усі кордони, оскільки вкрали сімейну ідентичність і конфіденційність.
Акторський склад
Акторський склад не може не потішити. Адже на екранах перед глядачами з’являться Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето та Аль Пачіно в головних ролях.
Леді Гага грає Патрицію Реджані, Адам Драйвер – Мауріціо Гуччі, Джаред Літо – Паола Гуччі, а Аль Пачіно – Альдо Гуччі.
Також у кінострічці знялися Джеремі Айронс, Сальма Гайєк, Джек Г’юстон, Рів Карні та Камміль Коттен.
Варто віддати належне Леді Газі, оскільки її акторська гра не залишить байдужим нікого. Отже подивитися Дім Гуччі – ще один привід насолодитися майстерністю улюблених зірок.
Цілісність кінострічки
Оскільки у фільмі розповідається історія родини всесвітньо відомого модного бренду, то костюми акторів, вражаючі локації та інтер’єрні композиції у кадрі виглядають ефектно, стильно та дорого.
Кожна хвилина кінострічки буквально проситься на полотно, її хочеться дивитися якнайдовше.
Спочатку глядач переноситься в Мілан 1970-х років, потім Нью-Йорк – 1980-х, на віллу Альдо Гуччі, ферму сім’ї та багато інших локацій.
Весь фільм супроводжується відомими треками музичних легенд.
Рідлі Скотт
Рідлі Скотт – творець багатьох відомих фільмів. На його рахунку такі кінострічки як Той, що біжить по лезу, Гладіатор, Ганнібал, Гангстер, Вбивство Кеннеді, Марсіанин, Усі гроші світу, Вбивство у Східному експресі тощо.
Чим не привід переглянути ще один фільм від геніального режисера.
Відгуки
Незважаючи на те, що в нашій країні прем’єра кінострічки відбулася лише 25 листопада, українські глядачі вже діляться своїми відгуками. Кіномани розділилися на два табори, комусь фільм сподобався з першої хвилини, а хтось вважає його затягнутим, оскільки тривалість 157 хвилин.
Однозначно, байдужим Дім Гуччі не залишив нікого, а свій вердикт ви зможете залишити лише особисто переглянувши його.