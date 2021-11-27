На улице уже холодная погода, а впереди выходные, которые хочется провести в удовольствие и с пользой для себя. Кажется, это идеальное время для похода в кинотеатр, тем более что сейчас в них представлены киноленты, достойные внимания.

Что посмотреть на выходных — далее в материале.

Дом Gucci

25 ноября в Украине состоялась премьера фильма Ридли Скотта Дом Gucci. В центре сюжета реальные события — убийство Маурицио Гуччи, который был внуком основателя всемирно известного бренда. Мужчину убили в 1995 году по заказу его экс-супруги Патриции Реджани.

Невероятный каст с Аль Пачино, Адамом Драйвером, Леди Гагой и Джаредом Лето в главных ролях. Костюмы актеров, впечатляющие локации, интерьерные композиции в кадре. Почему стоит посмотреть Дом Gucci — читайте на Фактах ICTV.

Энканто: Мир магии

Вместе с детьми вы можете сходить на новый мультик от Disney — Энканто: Мир магии. В центре сюжета — история о семье Мадригалов с магическими способностями, единственное исключение — девочка без особенностей.

Французский вестник

Сюжет фильма Французский вестник рассказывает о редакторах, которые ищут уникальную и взрывную тему для материала в американский журнал. События разворачиваются в середине ХХ века.

Охотники за привидениями: Наследники

В прокат кинолента Охотники за привидениями: Наследники вышла 25 ноября. В центре сюжета — мать-одиночка, которая однажды вместе со своими сыном и дочерью возвращается домой в небольшой городок. Постепенно они узнают все больше о секретах этого города и о том, кем они являются на самом деле.

Облачный атлас

Это фильм 2012 года, который получил немалый успех и стал культовым. Для повторного показа на больших экранах был сделан ремастеринг к качеству 4к. Поэтому если вы не видели эту киноленту или хотите посмотреть в улучшенном качестве — отправляйтесь в кино.

В центре сюжета шесть разных историй, случившихся в разное время, начиная с 1849 года и заканчивая 2346 годом. В каждой из них есть персонаж с уникальной родинкой, однако всех их объединяет не отметка на теле, а жажда свободы и желание изменить устоявшийся порядок вещей, который не ведет к добру.

Также в прокате еще фильмы от кинематографической вселенной Marvel — Вечные и Веном 2. К просмотру доступна и вторая часть Семейки Адамсов.