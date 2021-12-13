Англійський футболіст Девід Бекхем зворушливо провів свого 73-річного батька до вівтаря. Колишній капітан збірної Англії був шафером на церемонії.

Відомо, що батько футболіста Тед одружився з 62-річною мільйонеркою Гіларі Мередіт. Відомо, що наречена досягла успіхів у адвокатській справі. Для Теда та Гіларі це другий шлюб у їхньому житті.

За даними інсайдерів, це був дуже особистий захід, на якому були присутні лише близькі та родичі.

На особистих фото Бекхем красується у чорному костюмі з квіткою на лацкані. Відомо, що разом із ним на церемонії побувала його дружина Вікторія, а також троє дітей. Первісток зіркової пари Бруклін не зміг бути присутнім.

Відомо, що Гіларі познайомилася з Тедом у 2019 році, коли вони займалися благодійністю для ветеранів армії у Broughton House Veteran Care Village. Світ дізнався про їхні заручини лише у березні 2020 року.

Тато Бекхема розлучився з його мамою у 2002 році, через 33 роки шлюбу. В один період їхнього життя це спричинило їхню велику сварку, але незабаром вони помирилися через серцевий напад Теда у 2007 році.

Нагадаємо, що Бекхем вміє привертати до себе увагу – ще у листопаді він намалював новорічну ялинку за допомогою фарб та м’яча. Незвичайний перфоманс він влаштував із оголеним торсом і в білих штанях, які згодом забруднив фарбою.