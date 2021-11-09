Англійський футболіст Девід Бекхем показав, як малює новорічну ялинку. Замість пензля чоловік використовує м’яч.
В Instagram Девід оприлюднив відео, на якому показав майстер-клас із малювання ялинки. Він занурює футбольний м’яч у фарбу та цілиться у велике полотно на стіні.
На відео 46-річний футболіст постав із оголеним торсом і в білих штанях, які згодом заляпав фарбою.
– На роботі сьогодні панував безлад, – підписав він відео.
У коментарях його дружина, модель та дизайнерка Вікторія Бекхем поцікавилася, коли чоловік повторить трюк вдома.
– Коли ти почнеш малювати нашу сімейну різдвяну листівку? – написала вона.
Підписники також оцінили відео.
- Геніально.
- За цим можна спостерігати вічно.
- Це ялинка?
- Твій удар, як і раніше, найкращий та точний.
- Можна записатися на майстер-клас?
- Торс покритий фарбою, дуже сексуально.
- Повертайся в Манчестер Юнайтед.
- Теж хочу ялинку, намальовану вами.
- Чудова форма. – Пишуть у коментарях Девіду.
Девід Бекхем – легенда футболу, ікона стилю, секс-символ, зразковий чоловік і люблячий батько. Він грав у футбол 22 роки, виграв безліч нагород та титулів. У 2013 році чоловік завершив кар’єру.
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