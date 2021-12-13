Английский футболист Дэвид Бекхэм трогательно провел своего 73-летнего отца к алтарю. Бывший капитан сборной Англии был в качестве шафера на церемонии.

Известно, что отец футболиста Тед женился на 62-летней миллионерше Хилари Мередит. Известно, что невеста добилась успехов в адвокатском деле. Для Теда и Хилари это второй брак в их жизни.

По данным инсайдеров, это было очень личное мероприятие, на котором присутствовали только близкие и родственники.

На личных фото Бекхэм красуется в черном костюме с цветком на лацкане. Известно, что вместе с ним на церемонии побывала его жена Виктория, а также трое детей. Первенец звездной пары Бруклин не смог присутствовать.

Известно, что Хилари познакомилась с Тедом в 2019 году, когда они занимались благотворительностью для ветеранов армии в Broughton House Veteran Care Village. Мир узнал об их помолвке только в марте 2020 года.

Папа Бэкхема расстался с его мамой в 2002 году, спустя 33 года брака. В один период их жизни это стало причиной их сильной ссоры, но вскоре они помирились из-за сердечного приступа Теда в 2007 году.

Напомним, что Бекхэм умеет привлекать к себе внимание — еще в ноябре он нарисовал новогоднюю елку с помощью красок и мяча. Необычный перфоманс он устроил с обнаженным торсом и в белых штанах, которые впоследствии испачкал краской.