Лише 35 років різниці: засновник Pink Floyd Вотерс одружився вп’яте

Один із засновників відомого рок-гурту Pink Floyd 78-річний Роджер Вотерс одружився зі 43-річною Камілою Чавіс.

Радісною новиною музикант поділився в Instagram.

– Я такий щасливий, – зазначив Вотерс.

Згідно з даними видання, закоханні відсвяткували весілля у Гемптоні біля Нью-Йорку, де у Вотерса є особняк.

Ще у 2018 році музикант в інтерв’ю аргентинському виданню Infobae розповів, що він познайомився з Чавіс у 2016-му. Тоді її найняли як особистого водія для Вотерса на фестивалі Coachella.

Для Роджера Вотерса цей шлюб став п’ятим. З 1968 до 1975 року він був одружений на англійській художниці по кераміці Джуді Трім. Вони були знайомі ще з дитинства. З 1976 до 1992 року музикант був одружений з британською аристократкою Керолайн Крісті. У пари за цей час народилися двоє дітей: Гаррі та дочка Індія. У 1993 році Вотерс одружився з актрисою Прісциллі Філліпс. У цьому шлюбі у нього народився син Джек. Проте у 2001 році пара розлучилася. У 2004 році Роджер заручився з акторкою Лорі Дернінг, проте лише у 2012-му вони побралися, а вже через три роки пара оформила розлучення.