Поет-сатирик Юрко Космина звинуватив музиканта Сергія Бабкіна у плагіаті. На своїй сторінці у соцмережах сценарист опублікував пост, в якому порівняв текст свого твору Пісня про інформаційний простір та слова пісні Зрада, що її нещодавно випустив Бабкін.

– Неповторний оригінал 2016 року та дешевий ватний плагіат Бабкіна-2023, – підписав це фото автор повідомлення.

Основний текст в композиції Сергія Бабкіна відрізняється від вірша Космини. Проте, слово “зрада” після кожного рядка та стиль подачі вказують на його схожість до твору сценариста. Порівняти їх можен кожен, просто подивившись відео.

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Це виступ Юрка Космини на Книжковому арсеналі у 2016 році.

В коментарях під дописом поета-сатирика підписники теж відзначають схожість та обурюються вчинком Бабкіна, зокрема критикуючи його ставлення до українців.

Бабкін використовує гіперболізацію для висміювання поняття “зрада”. Але хіба можна над цим кепкувати, адже зрада відібрала сотні тисяч і мільйони життів українців лише за кілька останніх століть?

Господи, Бабкін ще більше пробив дно, ніж здалося одразу.

Скільки всього проросійського в його стішку.

А я тішуся, що такі публічні персоналії з московитським світоглядом себе в один прекрасний день врешті викривають.

Це російська музика українською.

Нагадаємо, днями навколо Сергія Бабкіна виник черговий скандал. Його та музичний колектив 5ʼnizza звинуватили у співпраці з росіянами.