Поэт-сатирик Юрко Космина обвинил музыканта Сергея Бабкина в плагиате. На своей странице в соцсетях сценарист опубликовал пост, в котором сравнил текст своего произведения Песня об информационном пространстве и словах песни Зрада, которую недавно выпустил Бабкин.

— Неповторимый оригинал 2016 года и дешевый ватный плагиат Бабкина-2023, — подписал это фото автор сообщения.

Основной текст в композиции Сергея Бабкина отличается от стихотворения Космины, однако слово “зрада” после каждой строки и стиль подачи указывают на его сходство с произведением Юрка Космины. Сравнить их может каждый, просто посмотрев видео.

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Это выступление Юрка Космины на Книжном арсенале в 2016 году.

В комментариях под сообщением поэта-сатирика подписчики тоже отмечают схожесть и возмущаются поступком Бабкина, в том числе критикуют его отношение к украинцам.

Бабкин использует гиперболизацию для высмеивания понятия “зрада”. Но разве можно над этим смеяться, ведь зрада отобрала сотни тысяч и миллионы жизней украинцев всего за несколько последних веков?

Господи, Бабкин еще больше пробил дно, чем показалось сразу.

Сколько всего пророссийского в его стишке.

А я радуюсь, что такие публичные персоналии с московитским мировоззрением себя в один прекрасный день в конце концов разоблачают.

Это русская музыка на украинском.

Напомним, на днях вокруг Сергея Бабкина возник очередной скандал. Его и музыкальный коллектив 5ʼnizza обвинили в сотрудничестве с россиянами.