Дружина співака Сергія Бабкіна, яка також є менеджером його гурту 5’nizza, пояснила, чому артист співає російськомовні пісні в турі по США.

Хейт у бік Бабкіна посипався після того, як співачка Анастасія Приходько показала у своєму недавньому інтерв’ю Аліні Доротюк відео, на якому артист у синьо-жовтому вбранні виконує пісню Я солдат.

Сніжана вирішила розставити всі крапки над і, зазначивши, що Сергій Бабкін і 5’nizza – різні проєкти.

– Пісня Солдат у 5’nizza і пісня Солдат у Бабкіна – це різні пісні. 5’nizza не виконує україномовного Солдата, Бабкін не співає російськомовного. Гурту 5’nizza 23 роки. 90% пісень – російською. У нас благодійний тур гурту 5’nizza, – пояснила дружина співака.

Вона додала, що у хлопців зараз немає часу на виправдання перед будь-ким, оскільки вони свій час проводять із користю для ЗСУ. Також Сніжана показала, які повідомлення отримує з цього приводу. У них їй і чоловікові бажають смерті.

– А ще ось так сьогодні виглядає мій Direct. Це велика катастрофа, яка несеться у нашій країні. Дорогі мої українці, якщо хочете когось з’їсти, з’їжте себе, – наголосила Бабкіна.

Фото: Сніжана Бабкіна