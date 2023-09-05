Музичний колектив 5ʼnizza і співак Сергій Бабкін виступають у Європі з російськими промоутерами та квитковими операторами. Команда Бабкіна вже відреагувала на скандал.

Як виявилося, 5ʼnizza і Бабкін гастролюють із благодійними концертами та користуються послугами Somewhere Show і Ticketscloud. Перша компанія веде свої соцмережі російською, більшість артистів, яких вона просуває, – вихідці з Росії, а квитки можна купити відразу в рублях. Можна припустити, що в команді є й росіяни.

Друга компанія Ticketscloud має представництво в Москві та була зареєстрована у РФ, і саме через неї здійснюється процес купівлі квитка.

Відомо, що вже 22 вересня Бабкін виступатиме в Чехії – на сайті Ticketscloud повідомляється, що організатором концерту є російський промоутер Володимир Єркович.

Команда Бабкіна вже відреагувала на скандал із концертом – за чоловіка заступилася його дружина, Сніжана Бабкіна.

Вона заявила, що організатором концерту в Чехії є Ілля Островський, який виріс у РФ, але вже довгі роки живе в Ізраїлі.

– Знаючи його та його позицію, ми прийняли пропозицію зробити концерт у Празі. Питання того, яка компанія забезпечує продаж квитків із технічного боку, завжди входить до компетенції організатора, а не директора артиста, – заявила Сніжана виданню Слух.

Дружина співака додала, що квитковий оператор Ticketscloud зареєстрований у Великій Британії, хоча дійсно має представництво у РФ.

– Я і Сергій вважаємо, що набагато важливіше грати концерти і збирати кошти на потреби 127 бригади ЗСУ, а не з’ясовувати, в якій країні раніше жили організатори, або чи має квитковий оператор представництво в РФ, – додала Сніжана.

Раніше дружина артист пояснила, чому Бабкін співає пісні російською. Як виявилося, 5’nizza і Бабкін – це різні проєкти. Сніжана також додала, що у хлопців зараз немає часу на виправдання перед будь-ким, оскільки вони свій час проводять із користю для ЗСУ.