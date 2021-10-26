Держкіно дало 20 млн грн: в Україні знімуть кіно про кохання між юнаками

В Україні у 2022 році стартують зйомки фільму Мій юний принц про кохання між двома юнаками. Режисером картини виступить Хачатур Василян. Картина потрапила до списку переможців 17 конкурсного відбору Держкіно. В результаті творці стрічки отримають 20 млн. грн. від держави на зйомки.

У фільмі розкажуть історію про 17-річного підлітка-бунтаря Поля, який веде розгульне та екстравагантне життя. Він живе в шикарному будинку, витрачаючи гроші, отримані бабусею від продажу творів мистецтва.

Хлопець відчуває нездоровий сексуальний потяг до своєї матері Софії. Все змінюється з появою в самотньому житті героїв Марка та його сина Антуана. Між дорослими зав’язуються стосунки, як і між Полем та Антуаном. Однак це стане початком кінця, оскільки ця історія обернеться трагедією, а саме вбивством.

У картині головні ролі зіграють Петро Ніневський, Вікторія Литвиненко, Євген Лісничий, Ксенія Жданова, Анастасія Пустовіт та інші.

Продюсером фільму виступить Олексій Гладушевський, який працював над серіалом Перші ластівки.

– У фільмі ми досліджуємо кілька важливих тем: кохання, тиранія, смерті, одержимості, залежноісті, несвободи, ізоляції. Стрічка буде насичена візуальним естетикою і, що не властиво українському кіно, еротичними сценами, – поділився Гладушевський в інтерв’ю Yabl.

Зйомки фільму стартують у травні 2022 року, а прем’єра запланована на липень.