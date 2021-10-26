Госкино дало 20 млн грн: в Украине снимут кино о любви между юношами

В Украине в 2022 году стартуют съемки фильма Мой юный принц о любви между двумя юношами. Режиссером картины выступит Хачатур Василян. Картина попала в список победителей 17-го конкурсного отбора Госкино. В результате создатели ленты получат 20 млн грн от государства на съемки.

В фильме расскажут историю о 17-летнем подростке-бунтаре Поле, который ведет разгульную и экстравагантную жизнь. Он живет в шикарном доме, тратя деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства.

Парень испытывает нездоровое сексуальное влечение к собственной матери Софии. Все меняется с появлением в одинокой жизни героев Марка и его сына Антуана. Между взрослыми завязываются отношения, как и между Полем и Антуаном. Однако это станет началом конца, так как эта история обернется трагедией, а именно убийством.

В картине главные роли сыграют Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит и другие.

Продюсером фильму выступит Алексей Гладушевский, который работал над сериалом Первые ласточки.

— В фильме мы исследуем несколько важных тем: любовь, тирания, смерть, одержимость, зависимость, несвобода, изоляция. Лента будет насыщена визуальным эстетством и, что не свойственно украинскому кино, эротическими сценами, – поделился Гладушевский в интервью Yabl.

Съемки фильма стартуют в мае 2022 года, а премьера запланирована на июль.