У мережі з’явився перший офіційний тизер стрічки Я, Побєда і Берлін, знятої за мотивами однойменної книги культового українського музиканта Кузьми Скрябіна.

Фільм занурить глядачів в атмосферу років, коли відбулося становлення улюбленця мільйонів українців, а також вкотре наголосить на актуальності та значущості творчості музиканта.

У стрічці використана низка каверів найвідоміших треків Кузьми від зіркових артистів.

Крім цього, глядачі побачать багато трендових атрибутів відривних 90-х – суцільний денім, різнокольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, стильові окуляри та червоні колготки.

Прем’єра комедійного роуд-муві попередньо запланована на весну 2022 року.

В основі сюжету Я, Побєда і Берлін лежить історія звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді.

Вони хочуть знайти колекціонера, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий Мерс. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

Попри те, що з перших хвилин подорожі все пішло не за планом, пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

– Ми щасливі працювати з неймовірним фільмом Я, Побєда і Берлін, який розказує історію відомого українського артиста. Над випуском стрічки ми спільно працюємо з чудовими партнерами, тому впевнені, що фільм матиме широкий національний прокат, і його зможуть подивитись глядачі у всіх містах України, – сказав акціонер компанії Кіноманія Робін Ґрбіч.

Лідери української медіаіндустрії й бізнесу об’єднали зусилля, щоб надати можливість широкому колу глядачів побачити якісне кіно.

Андрій Кузьменко загинув у ДТП шість років тому – 2 лютого 2015 року. Артист потрапив в автомобільну аварію, повертаючись з концерту у Кривому Розі.

За своє коротке життя він видав 20 альбомів, а кожна його пісня стала хітом. Скрябін ніколи не боявся висловлювати власну думку і відкрито говорив про політичну ситуацію в Україні.