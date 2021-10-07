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Треки Кузьми та драйвові 90-ті: вийшов трейлер фільму Я, Побєда і Берлін

7 Жовтня 2021, 12:00 Валентина Чорна
Я, Победа и Берлин

У мережі з’явився перший офіційний тизер стрічки Я, Побєда і Берлін, знятої за мотивами однойменної книги культового українського музиканта Кузьми Скрябіна.

Фільм занурить глядачів в атмосферу років, коли відбулося становлення улюбленця мільйонів українців, а також вкотре наголосить на актуальності та значущості творчості музиканта.

У стрічці використана низка каверів найвідоміших треків Кузьми від зіркових артистів.

Крім цього, глядачі побачать багато трендових атрибутів відривних 90-х – суцільний денім, різнокольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, стильові окуляри та червоні колготки.

Прем’єра комедійного роуд-муві попередньо запланована на весну 2022 року.

В основі сюжету Я, Побєда і Берлін лежить історія звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді.

Я, Победа и Берлин

Вони хочуть знайти колекціонера, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий Мерс. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

Попри те, що з перших хвилин подорожі все пішло не за планом, пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Я, Победа и Берлин

– Ми щасливі працювати з неймовірним фільмом Я, Побєда і Берлін, який розказує історію відомого українського артиста. Над випуском стрічки ми спільно працюємо з чудовими партнерами, тому впевнені, що фільм матиме широкий національний прокат, і його зможуть подивитись глядачі у всіх містах України, – сказав акціонер компанії Кіноманія Робін Ґрбіч.

Лідери української медіаіндустрії й бізнесу об’єднали зусилля, щоб надати можливість широкому колу глядачів побачити якісне кіно.

Я, Победа и Берлин

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Андрій Кузьменко загинув у ДТП шість років тому – 2 лютого 2015 року. Артист потрапив в автомобільну аварію, повертаючись з концерту у Кривому Розі.

За своє коротке життя він видав 20 альбомів, а кожна його пісня стала хітом. Скрябін ніколи не боявся висловлювати власну думку і відкрито говорив про політичну ситуацію в Україні.

Теги
кінопрем`єри , Кузьма Скрябін , прем'єра , Скрябін
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