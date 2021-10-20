У Києві проходять зйомки англомовного хоррора The Chernobyl Fallout (Чорнобиль паранормальний). Одну з головних ролей зіграє акторка Ксенія Мішина.

Також у фільмі про Чорнобиль з’явиться Роб Фельдман та британська акторка Хлоя Луїза Буенс. Головну чоловічу роль виконає режисер фільму Василь Москаленко.

Оригінальний сценарій був адаптований голлівудським сценаристом Майком Маккі. Картину готують до випуску в міжнародний прокат. Прем’єра запланована на осінь 2022 року.

Фільм The Chernobyl Fallout розкаже про таємниче зникнення вченого з Великобританії (Роб Фельдман). Його сестра Олівія (Хлоя Луїза Буенс) прилітає в Україну і відправляється в місто привид Прип’ять на пошуки брата.

Вона зупиняється в готелі Чорнобиль. У номері, в якому жив брат, вона знаходить загадкові записи, який той зробив напередодні свого зникнення.

Адміністратор готелю Анастасія (Ксенія Мішина) радить Олівії звернутися за допомогою до парапсихолога Сергія (Василь Москаленко), який вивчає аномальні явища в Чорнобильській зоні відчуження.

Ксенія Мішина зізналася, що завжди мріяла зіграти роль у хоррор-фільмі. Попри синці на тілі та складне гримування, акторка отримала задоволення від процесу.

Український режисер Василь Москаленко відомий завдяки роботі над супергеройським блокбастером Apple-Man, який зняв не виходячи з кімнати. Також він працював над фільмом Синтетична Любов і хоррором Bed and Breakfast.