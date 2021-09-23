Денієла Крейґа призначили почесним командувачем Королівським флотом Британії

Актор Денієл Крейґ став почесним командувачем Королівським флотом, що відповідає екранному званню Джеймса Бонда.

– Призначення Крейґа почесним офіцером відображає його підтримку збройних сил Великої Британії та пов’язує її зі спадщиною, створеною під виглядом вигаданого британського секретного агента, – зазначили у прес-службі Королівського флоту.

Також там зазначили, що почесні офіцери по-своєму вносять свій внесок у зміцнення зв’язків військово-морського флоту з суспільством, якому служать.

Зі свого боку, Крейґ прагне підтримувати персонал Королівського флоту, приділяючи особливу увагу сім’ям військовослужбовців.

– Для мене велика честь бути призначеним у званні почесного командира старшої ланки, – заявив Денієл Крейґ.

До речі, про звання Крейґа повідомили якраз напередодні прем’єри нового фільму про Бонда Немає часу вмирати. Творці картини тісно співпрацювали з Королівським флотом і Міністерством оборони.

Трейлер фільму 007: Не час помирати

У мережі опублікували фінальний трейлер довгоочікуваного продовження франшизи про Джеймса Бонда – 007: Не час помирати.

Новий трейлер розповів подробиці нового 25-го фільму про Джеймса Бонда. Відомо, що цей фільм стане останньою місією агента 007 у виконанні англійського актора Деніела Крейґа.

Джерело: Royal Navy