Касові збори фільму Не час помирати з Деніелом Крейгом досягли $313 млн у всьому світі. Стрічка стала лідером на всіх кіноринках, хоча очікування аналітиків на початку прем’єри не виправдалися.

За перший вікенд картина зібрала $56 млн замість очікуваних $60.

Але попри це, Не час помирати вже входить в десятку найкасовіших фільмів 2021 року, залишивши позаду Круеллу, Тихе місце 2 і Круїз по джунглях. Незабаром він має всі шанси обійти і Чорну вдову.

Варто зазначити, що бюджет виробництва склав від $250 до 300 млн без урахування масштабного маркетингу.

Нагадаємо, що світова прем’єра нового Джеймса Бонда відбулася у Лондоні 29 вересня. Це п’ятий і останній фільм про агента 007 за участю Крейга в головній ролі.

За сюжетом кінострічки агент 007 звільнився з Мі-6 і вирушив жити на Ямайку. Однак довго насолоджуватися спокоєм у Бонда не вийшло, і він знову змушений рятувати світ. Цього разу лиходій викрав вченого, щоб той створив надпотужну смертельну зброю.

Режисером фільму став Кері Фукунага. Продюсер франшизи Барбара Брокколі сказала, що заміну головному герою почнуть шукати лише наступного року.