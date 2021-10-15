Дэниел Крейг рассказал, что он часто посещает гей-бары, чтобы избегать агрессивных мужчин. Об этом актер рассказал во время подкаста для радиостанции SiriusXM.

— Сколько себя помню, я хожу в гей-бары. В этих местах я намного реже ввязываюсь в конфликты и драки — рассказал 53-летний Крейг.

Актер признался, что посещает такие заведения с молодости, где он успешно знакомился с девушками в приятной обстановке.

— В гей-барах люди очень спокойные. Здесь не нужно заявлять о своих сексуальных предпочтениях или ориентации. Это место очень безопасное — я мог встретить девушек, которые приходили по той же причине, — отметил Крейг.

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Актер также рассказал об истории с ведущим Брюсом Боззи, которых вместе увидели в гей-баре Roosterfish в Калифорнии в 2010 году. Еще тогда зарубежные СМИ заявляли, что “поймали знаменитостей”. По словам звезды бондианы, они разговаривали о жизни на протяжении всей ночи.

— Это очень странная ситуация, так как нас якобы “поймали”. Но мы не делали ничего плохого, — сказал Крейг.

Напомним, что кассовые сборы фильма Не время умирать с Дэниелом Крейгом достигли $313 млн во всем мире. Лента стала лидером на всех кинорынках, хотя ожидания аналитиков в начале премьеры не оправдались.

За первый уикенд картина собрала $56 млн вместо ожидаемых $60.