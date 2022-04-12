Голлівудський актор Денієл Редкліфф, відомий за роллю Гаррі Поттера, хоче зняти свій власний фільм. Так, знаменитість розповів про своє майбутнє у кіноіндустрії.

Актор зізнався, що сценарій до картини вже у розробці.

– У мене вже є ідея для того, що я вже написав. Сподіваюся, що стану режисером – це має відбутися за кілька років, – заявив актор в інтерв’ю Empire.

Проте сам Денієл тримає в секреті жанр фільму — він зізнався, що сюжет буде заснований на історії кіноіндустрії, де він працює вже понад 20 років.

Самому зніматися в картині зірці не хочеться – бути режисером і актором в одному фільмі надто важко, особливо під час дебюту.

– Я хотів би просто режисувати з двох причин – частково тому, що я ніколи не робив цього раніше, і я не хотів би думати про ці речі одночасно, – пояснив актор.

Він зізнався, що не хоче дивитись на своє обличчя тисячі разів під час монтажу.

Колега Редкліффа, актор і режисер Шон Пенн не лише робить внесок у розвиток індустрії кіно, а й допомагає Україні на фоні війни з Росією. Його мета – задокументувати те, що відбувається в нашій країні з моменту повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.