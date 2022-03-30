Відомий голлівудський актор та головний Міцний горішок Брюс Вілліс завершує акторську кар’єру через погіршення стану здоров’я. У зірки боєвиків діагностували афазію.

Про це розповіла його старша дочка Румер Вілліс. Дівчина опублікувала заяву сім’ї Вілліс, підписану його дружиною Еммою Вілліс, екс-дружиною Демі Мур та дітьми.

– Усім шанувальникам Брюса наша сім’я хотіла повідомити те, що у нього виникли деякі проблеми зі здоров’ям. Нещодавно йому поставили діагноз афазія, що впливає на його когнітивні здібності. Через що Брюс відмовляється від кар’єри, яка так багато для нього означала, – йдеться у заяві сім’ї Вілліс.

Також сім’я Вілліс зазначила, що для них дуже важливою є підтримка шанувальників у такий непростий час.

– Ми проходимо через це як міцна сім’я, і ​​хотіли залучити його шанувальників, бо знаємо, як багато він для вас означав, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: Живіть і разом ми плануємо зробити саме це. З любов’ю, Емма, Демі, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл та Евелін, – йдеться у заяві.

Що таке афазія

Афазія – це набутий розлад мови. Він може виникати внаслідок різних ушкоджень мозку: інсульт, пухлина, травми голови.

Через афазію у людини уражаються всі мовні здібності: говорити, розуміти, читати, писати.