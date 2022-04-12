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Дэниел Рэдклифф хочет попробовать себя в создании кино: сценарий уже в разработке

12 апреля 2022, 16:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дэниэл Рэдклифф
Источник: Getty Images

Голливудский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, хочет снять свой собственный фильм. Так, знаменитость рассказал о своем будущем в киноиндустрии.

Актер признался, что сценарий к картине уже находится в разработке.

— У меня уже есть идея для того, что я уже написал. Надеюсь, что стану режиссером — это должно произойти через пару лет, — заявил актер в интервью Empire.

Однако сам Дэниел держит в секрете жанр фильма — он признался, что сюжет будет основан на истории киноиндустрии, в которой он работает уже более 20 лет.

Самому сниматься в картине звезде не хочется — быть режиссером и актером в одном фильме слишком тяжело, особенно во время дебюта.

— Я хотел бы просто режиссировать по двум причинам — отчасти потому, что я никогда не делал этого раньше, и я не хотел бы думать об этих вещах одновременно, — объяснил актер.

Он признался, что не хочет смотреть на свое лицо тысячи раз во время монтажа.

Коллега Рэдклиффа, актер и режиссер Шон Пенн не только делает вклад в развитие индустрии кино, но и помогает Украине на фоне войны с Россией. Его цель — задокументировать происходящее в нашей стране с момента полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

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