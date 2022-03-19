Українські та російські знаменитості, які підтримують Україну та критикують Путіна за розв’язання війни з Росією потрапили до “чорного списку” країни-агресора.

На потрапляння в черговий перелік відреагував український телеведучий Дмитро Комаров. Він з іронією поставився до цієї події.

– Приймаю вітання! Почесне звання “Ворог Росії” від Комітету захисту національних інтересів. Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. У будь-яких обставинах дуже просто визначити, яка зі сторін бреше. Та, що запроваджує тотальну цензуру, забороняє відкривати роти, знищує незалежні засоби масової інформації. Вводить списки неугодних, – заявив ведучий у своєму Instagram.

Він також додав, що мріяв відвідати Північну Корею, щоб побачити, як люди живуть у минулому. Але тепер це не актуально, адже на тлі РФ ця країна скоро здасться просунутою.

Так, справжнім зрадником Росії тепер можна вважати й українську телеведучу Машу Єфросиніну. Вона також відреагувала на свою персону у списку. Хоч і коротко.

– Ось і день минув недаремно… Слава Україні! – відповіла знаменитість.

Список також поповнився і Володимиром Кличком – молодшим братом мера Києва, який також не сидить без діла, та всіляко допомагає Україні на тлі війни з Росією.

Так, до переліку неугодних Росії також потрапили російський журналіст Юрій Дудь, письменник Борис Акунін, музикант Андрій Макаревич, співак Борис Гребенщиков, актор Данило Козловський, Олексій Навальний та навіть відомий письменник Дмитро Биков.

Раніше у РФ вже з’являлися списки артистів, яким заборонили виступати на території країни. Звісно, ​​до нього потрапили майже всі українські знаменитості, і навіть кілька російських, які критикують Путіна та всіляко допомагають Україні.