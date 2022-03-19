Украинские и российские знаменитости, которые поддерживают Украину и критикуют Путина за развязывание войны с Россией попали в “черный список” страны-агрессора.

На попадание в очередной перечень отреагировал украинский телеведущий Дмитрий Комаров. Он с иронией отнесся к этому событию.

— Принимаю поздравления! Почетное звание “Враг России” от Комитета защиты национальных интересов. Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. В любых обстоятельствах очень просто определить, какая из сторон врет. Та, что вводит тотальную цензуру, запрещает открывать рты, уничтожает независимые сми. Вводит списки неугодных, — заявил ведущий в своем Instagram.

Он также добавил, что мечтал посетить Северную Корею, чтобы увидеть, как люди живут в прошлом. Но теперь это не актуально, ведь на фоне РФ эта страна скоро покажется продвинутой.

Так, настоящим предателем России теперь можно считать и украинскую телеведущую Машу Ефросинину. Она также отреагировала на свою персону в списке. Хоть и кратко.

— Вот и день прошел не зря… Слава Украине! — ответила знаменитость.

Список также пополнился и Владимиром Кличко — младшим братом мэра Киева, который также не сидит без дела, и всячески помогает Украине на фоне войны с Россией.

Так, в перечень неугодных России также попали российский журналист Юрий Дудь, писатель Борис Акунин, музыкант Андрей Макаревич, певец Борис Гребенщиков, актер Данила Козловский, Алексей Навальный и даже известный писатель Дмитрий Быков.

Ранее в РФ уже появлялись списки артистов, которым запретили выступать на территории страны. Естественно, в него попали почти все украинские знаменитости, и даже несколько российских, которые критикуют Путина и всячески помогают Украине.