У листопаді на екранах з’явиться безліч цікавих серіалів. Наприклад, на Apple TV+ покажуть перший азійський проект, а фанати детективів дочекалися продовження Декстера. Любителям коміксів Marvel стане доступним продовження пригод про Соколине Око.

Факти ICTV підготували топ найкращих серіалів листопада 2021 року, які варто подивитися.

Доктор Мозок (детектив)

Незвичайний детектив з елементами кіберпанку, де вченому доведеться копатися в чертогах розуму та пам’яті померлих, щоб дізнатися про смертельну трагедію. Йому належить дізнатися таємницю смерті своєї сім’ї, щоб не опинитися за ґратами – він є головним підозрюваним у справі.

Прем’єра: з 4 листопада

Декстер: Нова кров (детектив)

Пройшло вже 8 років після виходу восьмого сезону детективного серіалу. Історія про серійного вбивцю нарешті отримала продовження – тепер доступний останній дев’ятий сезон, який поставить крапку у цьому сюжеті. Після втечі з Маямі він знову вбиває, але тепер поліція у нього на хвості. Про спроби уникнення покарання глядачі дізнаються у фінальному сезоні.

Прем’єра: з 4 листопада

Психіатр по сусідству (комедія)

Комедійний серіал про власника невеликої тканинної фабрики, який зазнає нападів панічної атаки. Одного разу він вирішується на похід до психіатра, який хоче розібратися в проблемі чоловіка радикальним способом — він підселяється до нього в будинок, ходить з ним на роботу, в магазин, на вечірку, доки не розбереться з безладом у голові.

Прем’єра: з 12 листопада

Король тигрів: вбивство, хаос і божевілля (документалка)

Документальний серіал про Джо Екзотика — власника приватного зоопарку, який був не повністю законним. Другий сезон проекту розповість про термін ув’язнення, який Джо відбув. Щоправда, трейлерами розкрити подробиці сюжету глядачам не вдалося.

Прем’єра: 17 листопада

Колесо часу (фантастика)

Серіал точно сподобається фанатам Гри престолів за сюжетні повороти та масштаб проекту. Історія розповість про простих юнаків з невеликого села, на яких полюють монстри тролоки та загадковий Темний вершник. Леді Морейн повинна вберегти дітей від смерті – для цього вони вирушають у подорож, щоб дістатися безпечного місця – Тар Валон. Amazon вже анонсувала другий сезон ще до прем’єри першого.

Прем’єра: з 19 листопада

Ковбой Бібоп (фантастика)

Netflix взялася за екранізацію культового аніме та манги про міжпланетних мисливців за головами. Після смерті Землі людство почало колонізувати інші планети, але все це відбувається з нальотом вестерну — самосуди місцевих шерифів, бандити, розбійники та гонитва за легкими грошима.

Прем’єра: з 19 листопада

Поклик пекла (хорор)

За сюжетом хорору жителі Південної Кореї починають чути голоси, які вказують їм точну дату їхньої смерті. У зазначену дату з’являються три ангели смерті та забирають людину в пекло. Все це переплітається із загадковою сектою – глядачі побачать швидкий розвиток незвичайного сюжету.

Прем’єра: з 19 листопада

Соколине Око (бойовик)

Продовження супергеройського серіалу Marvel. Цього разу Соколине Око знаходить собі наступника, яким стає Кейт Бішоп. Дівчину навчать розрізняти добро і зло, а також давати відсіч злодіям та серйозним ворогам.

Прем’єра: з 19 листопада

У листопаді 2021 року також вийде величезна кількість повнометражних картин. На що варто піти у кінотеатр – читайте у добірці фільмів від Фактів ICTV.