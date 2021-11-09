У мережі з’явився фінальний трейлер фільму Мисливці на привидів: З того світу. Компанія Sony показала останній ролик перед виходом картини 18 листопада.

У фільмі знялися Пол Радд, Маккенна Грейс, Фінн Вулфгард та Керрі Кун, які продовжать справу оригінальних мисливців за привидами. Підлітки дізнаються, що їхній дідусь займався боротьбою з паранормальними явищами – вони знаходять його автомобіль Ecto-1 та знамениті бластери. Тепер доля усієї планети на плечах головних героїв.

Фінальний трейлер Мисливців на привидів показав давно знайомих істот з оригінальних частин. Щоправда, Лизун виглядає дещо інакше. У ролику також показали зефірних чоловічків Стей Пафт, які також братимуть активну участь у розвитку сюжету.

Картина повинна відповідати оригінальній історії – режисером виступив Джейсон Райтман – син Айвана Райтмана, постановника перших частин Мисливців на привидів.

Критики вже оцінили фільм — на агрегаторі Rotten Tomatoes красується оцінка в 73/100, заснована на думці 44 експертів. За цими підсумками можна сказати, що хоч фільм і не перевершить попередні частини, але й не провалиться у кінопрокаті.

Листопад потішить кіноманів великою кількістю нових картин, які стануть доступними в кінотеатрах. Вже останнього місяця осені відбудеться прем’єра супергеройського фільму від Marvel, а також драми про будинок моди Gucci.

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