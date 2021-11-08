Листопад — багатий на кінопрем’єри місяць. Багато фільмів 2021 року нарешті дочекалися на свій вихід. Цього місяця в кінотеатрах України будуть доступні як супергеройські фільми від Marvel, так і продовження про мисливців на привидів від Sony.

Факти ICTV зібрали найкращі кінопрем’єри листопада 2021 року, які варто переглянути.

Вічні (бойовик/фентезі)

Це новий фільм створений на основі коміксів Marvel. Сюжет розповість про суперлюдей, котрі таємно оберігали людство від девіантів. Проте останні події та дії Таноса змусили їх вийти на світ.

Дата виходу: 4 листопада

Котячі світи Луїса Вейна (драма/історія)

У головній ролі – відомий актор Бенедикт Камбербетч, який стає головою сім’ї після смерті свого батька. Йому потрібно доглядати за матір’ю та сестрами, але його тягне до написання картин та вивчення електрики. Після величезної низки потрясінь, він починає малювати картини з антропоморфними котами, які зроблять його всесвітньо відомим.

Дата виходу: 11 листопада

Пам’ять (драма/фентезі)

У головній ролі – Тільда Свінтон. За сюжетом, вона приїжджає до Колумбії, щоб доглядати сестру, яка перебуває у стані сну. Нова локація дуже загадкова — згодом головна героїня і сама перестане бачити межу між сном та реальністю.

Дата виходу: 11 листопада

Зниклий (детектив, драма, трилер)

Головну роль відіграє Джеймс Мак-Евой, який дізнається про зникнення власного сина у дитячому таборі. Очікувано, зачіпок у справі немає, а детективи не поспішають із розслідуванням. Чоловік бере це завдання у свої руки, щоб знайти свою дитину та покарати винуватців.

Дата виходу: 11 листопада

Мисливці за привидами: З того світу (фентезі/комедія)

Чудовий фільм для всієї родини, який розважить як дітей, так і їхніх батьків. У картині знявся Білл Мюррей, а також Фінн Вулфгард, відомий за серіалом Дивні дива від Netflix. Це повноцінне продовження двох попередніх фільмів, де юні діти дізнаються, що їхня родина пов’язана з мисливцями за привидами.

Дата виходу: 19 листопада

Дім Гуччі (кримінал/драма)

Кримінальна драма та трилер Дім Гуччі заснований на реальних подіях. Картина розповість про історію кохання, зради, помсти та жорстокого вбивства. Акторський склад дивує – Леді Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер і Сальма Хаєк.

У прокаті: із 25 листопада.