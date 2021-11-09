Сериалы ноября 2021

В ноябре на экранах появится огромное количество интересных сериалов. К примеру, на Apple TV+ покажут первый азиатский проект, а фанаты детективов дождались продолжение Декстера. Любителям комиксов Marvel станет доступным продолжение приключений о Соколином Глазе.

Факты ICTV подготовили топ лучших сериалов ноября 2021, которые стоит посмотреть.

Доктор Брейн (детектив)

Необычный детектив с элементами киберпанка, где ученому придется копаться в чертогах разума и памяти умерших, чтобы узнать подробности о смертельной трагедии. Ему предстоит узнать тайну смерти своей семьи, чтобы не оказаться за решеткой — он является главным подозреваемым в деле.

Премьера: с 4 ноября

Декстер: Новая кровь (детектив)

Прошло уже 8 лет после выхода восьмого сезона детективного сериала. История о серийном убийце наконец-то получила продолжение — теперь доступен последний девятый сезон, который поставит точку в этом сюжете. После побега из Майами, он снова совершает убийство, но теперь полиция у него на хвосте. О попытках избежания наказания зрители узнают в финальном сезоне.

Премьера: с 4 ноября

Психиатр по соседству (комедия)

Комедийный сериал о владельце небольшой тканевой фабрики, который испытывает приступы панической атаки. В один момент он решается на поход к психиатру, который хочет разобраться в проблеме мужчины радикальным способом — он подселяется к нему в дом, ходит с ним на работу, в магазин, на вечеринку, пока не разберется с бардаком в голове.

Премьера: с 12 ноября

Король тигров: убийство, хаос и безумие (документалка)

Документальный сериал о Джо Экзотике — владельце частного зоопарка, который был не полностью законным. Второй сезон проекта расскажет о тюремном сроке, который Джо отбыл. Правда, по трейлерам раскрыть подробности сюжета зрителям не удалось.

Премьера: 17 ноября

Колесо времени (фантастика)

Сериал точно понравится фанатам Игры престолов за сюжетные повороты и масштаб проекта. История расскажет о простых юношах из небольшой деревни, на которых охотятся монстры троллоки и некий Темный всадник. Леди Морейн должна уберечь детей от смерти — для этого они отправляются в путешествие, чтобы добраться до безопасного места — Тар Валон. Amazon уже анонсировала второй сезон, еще до премьеры первого.

Премьера: с 19 ноября

Ковбой Бибоп (фантастика)

Netflix взялась за экранизацию культового аниме и манги о межпланетных охотниках за головами. После смерти Земли, человечество начало колонизировать другие планеты, но все это происходит с налетом вестерна — самосуды местных шерифов, бандиты, разбойники и погоня за легкими деньгами.

Премьера: с 19 ноября

Зов ада (хоррор)

По сюжету хоррора, жители Южной Кореи начинают слышать голоса, которые указывают им точную дату их смерти. В указанную дату появляются три ангела смерти и забирают человека в ад. Все это переплетается с загадочной сектой — зрители увидят быстрое развитие необычного сюжета.

Премьера: с 19 ноября

Соколиный Глаз (боевик)

Продолжение супергеройского сериала от Marvel. На этот раз Соколиный Глаз находит себе преемника, которым становится Кейт Бишоп. Девушку научат различать добро и зло, а также давать отпор злодеям и серьезным врагам.

Премьера: с 19 ноября

В ноябре 2021 также выйдет огромное количество полнометражных картин. На что стоит пойти в кинотеатр — читайте в подборке фильмов от Фактов ICTV.