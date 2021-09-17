Стало відомо, де відбудеться церемонія прощання з учасницею реаліті-шоу МастерШеф. Професіонали Стеллою Клименко.

Прощання зі Стеллою пройде в Києві в суботу, 18 вересня, в похоронному будинку Пам’ять. Про це повідомив її друг, шеф-кухар Микола Люлько.

– Цієї суботи о 10.00, за адресою вулиця Петра Запорожця, 26 М відбудеться прощання зі Стеллою. Всі охочі під’їжджайте, для того, щоб попрощатися з нашою дівчинкою, – сказав він в Instagram.

Крім того, Люлько провів прямий ефір, в якому розповів деякі подробиці смерті Клименко.

– Стелла була у відпустці та відпочивала в Хургаді (Єгипет). Відпочивала добре, але в останній день їй стало погано. В автобус, який їхав до аеропорту, вона не сіла. Її з готелю відвезли до лікарні, де вона пролежала до вечора. Тоді в неї різко зупинилося серце. Більше інформації немає, оскільки це інша країна, там свої закони, правила та інструкції, – сказав Микола.

Також він наголосив, що найголовніше те, що вдалося без проблем перевезти її в Україну, оскільки часто доводиться довго чекати.

Нагадаємо, що 13 вересня 30-річна Стелла Клименко померла. В цей час дівчина перебувала на відпочинку в Єгипті.

Стелла розвивала свій бізнес із виготовлення соусів, маринадів, конфітюрів і варення. У 2021 році вона стала учасницею реаліті-шоу МастерШеф. Професіонали, на якому подружилася з Миколою Люлько. Після цього вона працювала під його керівництвом у ресторані Аляска в Києві.