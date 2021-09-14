Померла учасниця реаліті-шоу МастерШеф. Професіонали Стелла Клименко. У кулінара зупинилося серце.

Про це повідомив її товариш та учасник МастерШеф Микола Люлько.

– Ти була прекрасною колегою! Ти наша запальничка! Ми з тобою пройшли багато! За плечима у нас сотні крутих страв, багато майстер-класів і дуже нелегкий проект МастерШеф. Професіонали! Я до останнього вірив у диво і чекав на тебе сьогодні на роботі! Але ти не прийшла, – написав Люлько.

Відомо, що у Стелли зупинилося серце, проте поки невідомою залишається точна причина смерті.

У червні Стелла Клименко залишила шоу через Covid-19. Інформацію про зупинку серця підтвердила мама Стелли Ольга Клименко.

– 13 вересня 2021 року. Зупинка серця. Жодного коронавірусу. Інформація щодо прощання зі Стеллою буде на її сторінці в Facebook, – зазначила Ольга Клименко.

Що відомо про Стеллу Клименко

Стелла розвивала свій бізнес з виготовлення соусів, маринадів, конфітюрів та варення. Працювати на кухні вона почала у 16 років. Попри те, що вона за освітою архітектор, кулінарія стала її головною пристрастю. Дівчина встигла попрацювати в Азії, Польщі. Вона відкривала заклади у Львові. Була бренд-шефом в ресторані за кордоном.

У 2021 році вона стала учасницею реаліті-шоу МастерШеф. Професіонали. Там вона потоваришувала з іншим учасником Миколою Люлько, який в результаті переміг на проекті. Після цього вона працювала під його керівництвом у ресторані Аляска у Києві.