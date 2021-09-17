Стало известно, где состоится церемония прощания с участницей реалити-шоу МастерШеф. Профессионалы Стеллой Клименкой.

Прощание со Стеллой пройдет в Киеве в субботу, 18 сентября, в похоронном доме Память. Об этом сообщил ее друг, шеф-повар Николай Люлько.

— В эту субботу в 10.00, по адресу улица Петра Запорожца, 26 М состоится прощание со Стеллой. Все желающие подъезжайте, для того, чтобы попрощаться с нашей девочкой, — сказал он в Instagram.

Кроме того, Люлько провел прямой эфир, в котором рассказал некоторые подробности смерти Клименко.

— Стелла была в отпуске и отдыхала в Хургаде (Египет). Отдыхала хорошо, но в последний день ей стало плохо. В автобус, который ехал в аэропорт, она не села. Ее с отеля увезли в больницу, где она пролежала до вечера. Тогда у нее резко остановилось сердце. Больше информации нет, поскольку это другая страна, там свои законы, правила и инструкции, — сказал Николай.

Также он подчеркнул, что самое главное то, что удалось без проблем перевезти ее в Украину, поскольку зачастую приходится долго ждать.

Напомним, что 13 сентября 30-летняя Стелла Клименко умерла. В это время девушка находилась на отдыхе в Египте.

Стелла развивала свой бизнес по изготовлению соусов, маринадов, конфитюров и варенья. В 2021 году она стала участницей реалити-шоу МастерШеф. Профессионалы, на котором подружилась с Николаем Люлько. После этого она работала под его руководством в ресторане Аляска в Киеве.