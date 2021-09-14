Учасниця МастерШеф. Професіонали Стелла Клименко померла у віці 30 років від зупинки серця.

Про це повідомила її подруга і блогер Лера Корф.

Дівчина опублікувала зворушливі кадри, як вона відпочиває зі Стелою. За словами Лєри, вона досі не вірить в те, що її подруги більше немає.

– Це не Covid-19. У Стелли зупинка серця, в її юному віці. Це те, що вибиває мене з колії. Я не можу уявити собі, як це сталося, – зазначила Корф.

Вона додала, що Стелла померла, коли перебувала у відпустці. Сім’ї дівчини потрібна фінансова допомога для репатріації.

Стелла перебувала у відпустці. Буквально вчора вона мала повернутися додому, – зазначила Лера Корф.