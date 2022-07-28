Прощання з Русланою Писанкою відбудеться у Німеччині 2 серпня, куди вона раніше вирушила на лікування. Про це розповів чоловік легенди кіно Ігор Ісаков у Facebook.

– Прощання з Русланою пройде 2 серпня о 10.00 за адресою Доннерсберг Штрассе 78, біля церкви міського цвинтаря в місті Кайзерслаутерн з поштовим індексом 67657, Німеччина, – заявив Ігор.

Після прощальної церемонії її прах буде перевезено в Україну, адже саме тут родина актриси та ведучої планує провести похорон.

Раніше актриса Ольга Сумська розповіла, як і де ховатимуть Руслану Писанку. Вона заявила, що тіло кремували, щоби доставити з Німеччини в Україну.

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Нагадаємо, що Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року від раку. Новина стала справжнім ударом для всієї України – про те, що актриса тяжко хворіла, не знав ніхто.