Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Де і коли прощатимуться з Русланою Писанкою: чоловік артистки розкрив подробиці

28 Липня 2022, 15:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Де і коли прощатимуться з Русланою Писанкою: чоловік артистки розкрив подробиці

Прощання з Русланою Писанкою відбудеться у Німеччині 2 серпня, куди вона раніше вирушила на лікування. Про це розповів чоловік легенди кіно Ігор Ісаков у Facebook.

– Прощання з Русланою пройде 2 серпня о 10.00 за адресою Доннерсберг Штрассе 78, біля церкви міського цвинтаря в місті Кайзерслаутерн з поштовим індексом 67657, Німеччина, – заявив Ігор.

Після прощальної церемонії її прах буде перевезено в Україну, адже саме тут родина актриси та ведучої планує провести похорон.

Раніше актриса Ольга Сумська розповіла, як і де ховатимуть Руслану Писанку. Вона заявила, що тіло кремували, щоби доставити з Німеччини в Україну.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року від раку. Новина стала справжнім ударом для всієї України – про те, що актриса тяжко хворіла, не знав ніхто.

Читайте також:
Померла Руслана ПисанкаПомерла популярна акторка Руслана Писанка

Теги
Руслана Писанка
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь