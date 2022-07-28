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Персони

Где и когда будут прощаться с Русланой Писанкой: муж артистки раскрыл подробности

28 июля 2022, 15:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Где и когда будут прощаться с Русланой Писанкой: муж артистки раскрыл подробности

Прощание с Русланой Писанкой состоится в Германии 2 августа, куда она ранее отправилась на лечение. Об этом рассказал муж легенды кино Игорь Исаков в Facebook.

— Прощание с Русланой пройдет 2 августа в 10.00 по адресу Доннерсберг Штрассе 78, возле церкви городского кладбища в городе Кайзерслаутерн с почтовым индексом 67657, Германия, — написал муж Русланы Писанки.

После прощальной церемонии ее прах будет перевезен в Украину, ведь именно здесь семья актрисы и ведущей планирует провести похороны. 

Ранее актриса Ольга Сумская рассказала, как и где будут хоронить Руслану Писанку. Она заявила, что тело кремировали, чтобы доставить из Германии в Украину. 

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Напомним, что Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года от рака. Новость стала настоящим ударом для всей Украины — о том, что актриса тяжело болела, не знал никто.

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