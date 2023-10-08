Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Ніною Матвієнко.

Про те, коли українську легенду можна буде провести в останню путь, сказала її донька Антоніна Матвієнко в Instagram. Вона записала відеозвернення. Прощання з великою артисткою відбудеться в середу – 11 жовтня.

Розпочнеться воно об 11:00 і закінчиться о 13:00. Усі охочі можуть прийти до київської філармонії, щоб віддати дати шану артистці.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня стало відомо, що Ніна Матвієнко померла. Артистка не дожила кілька днів до свого 76-річчя. Що стало причиною смерті – поки що невідомо.

Український шоу-бізнес оплакує відхід Ніни Матвієнко. Зірки згадують велику артистку і діляться своїми історіями, пов’язаними з нею.

Так, наприклад, музичний продюсер Потап сказав, що щасливий, оскільки знав таку людину, проте сліз зараз стримати не може. Співачка Світлана Тарабарова пригадала, як завжди уважно слухала артистку, адже та знаходила слова в потрібні моменти.