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Персони

Хворіла і пережила операції: близькі подруги натякнули, від чого померла Ніна Матвієнко

9 Жовтня 2023, 16:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
От чего умерла Нина Матвиенко

Анжеліка Рудницька, Валентина Ковальська, Ольга Сумська та Оксана Муха натякнули, від чого померла Ніна Матвієнко. Зі слів близьких подруг артистки стало зрозуміло, що вона хворіла і пережила кілька операцій.

Співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька вірила, що Ніна Митрофанівна зможе побороти хворобу, бо багато чого пройшла в житті. Про це пише Obozrevatel.

– Ми, її друзі, дізналися про хворобу відносно нещодавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я запитувала Тоню, чи можна приїхати в лікарню, відповіла, що мама не хоче, щоб її бачили такою. Вона до останнього турбувалася, щоб залишатися справжньою княгинею, – поділилася Рудницька.

Народна артистка України Валентина Ковальська пригадала зустріч із Ніною Матвієнко влітку. Каже, тоді й натяку не було на те, що співачка себе погано почуває.

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Додає, знала, що Ніна Митрофанівна лежить у лікарні. Їй робили операцію на підшлунковій і нібито на нирках. Артистка писала подрузі й навіть надсилала своє фото.

– Уточнення, на що саме хворіє, не було. Я думала: Ну буває, вік. Підтримувала, висилала всякі смішинки. Вона мені написала: Уже одна операція пройшла, ще другу чекаю. Після другої надіслала фото. Сиділа в кріслі, гарний вигляд мала, щоправда, з коротко підстриженим волоссям. Написала: Я вже можу сидіти, слава Богу. Я відповіла: Ти будеш не тільки сидіти, а й літати на крилах пісень. Хіба могла подумати, що все так страшно? – згадує Ковальська.

Виконавиця Оксана Муха востаннє спілкувалася з Ніною Матвієнко наприкінці серпня. Про хворобу артистка їй не сказала, а лізти в душу вона не хотіла.

– Вислала фото, де вона підстрижена коротко. Я запитала, що сталося: така рішуча зміна. Вона: Не переживай, усе добре. Набридло довге волосся, – розповіла Муха.

Акторка Ольга Сумська не вірить, що все так швидко сталося. Каже, ще на Різдво вони сиділи всі разом за одним столом у Карпатах. Артистка мала гарний вигляд і була сповнена енергії.

– Ми зустрічалися на концертах для військових цієї весни та влітку… Кілька місяців – і така страшна новина. Ми всі шоковані, – додала Сумська.

До слова, співачка Наталія Могилевська розповіла, що просила Матвієнко звернутися до лікарів. Каже, ніби відчувала, що наближається щось страшне.

Нагадаємо, 8 жовтня українців ошелешила новина – Ніна Матвієнко померла. Артистка, яка є голосом душі нашого народу, не дожила до 76-річчя кілька днів.

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Фото: Анжеліка Рудницька, Ольга Сумська

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