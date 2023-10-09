Анжеліка Рудницька, Валентина Ковальська, Ольга Сумська та Оксана Муха натякнули, від чого померла Ніна Матвієнко. Зі слів близьких подруг артистки стало зрозуміло, що вона хворіла і пережила кілька операцій.

Співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька вірила, що Ніна Митрофанівна зможе побороти хворобу, бо багато чого пройшла в житті. Про це пише Obozrevatel.

– Ми, її друзі, дізналися про хворобу відносно нещодавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я запитувала Тоню, чи можна приїхати в лікарню, відповіла, що мама не хоче, щоб її бачили такою. Вона до останнього турбувалася, щоб залишатися справжньою княгинею, – поділилася Рудницька.

Народна артистка України Валентина Ковальська пригадала зустріч із Ніною Матвієнко влітку. Каже, тоді й натяку не було на те, що співачка себе погано почуває.

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Додає, знала, що Ніна Митрофанівна лежить у лікарні. Їй робили операцію на підшлунковій і нібито на нирках. Артистка писала подрузі й навіть надсилала своє фото.

– Уточнення, на що саме хворіє, не було. Я думала: Ну буває, вік. Підтримувала, висилала всякі смішинки. Вона мені написала: Уже одна операція пройшла, ще другу чекаю. Після другої надіслала фото. Сиділа в кріслі, гарний вигляд мала, щоправда, з коротко підстриженим волоссям. Написала: Я вже можу сидіти, слава Богу. Я відповіла: Ти будеш не тільки сидіти, а й літати на крилах пісень. Хіба могла подумати, що все так страшно? – згадує Ковальська.

Виконавиця Оксана Муха востаннє спілкувалася з Ніною Матвієнко наприкінці серпня. Про хворобу артистка їй не сказала, а лізти в душу вона не хотіла.

– Вислала фото, де вона підстрижена коротко. Я запитала, що сталося: така рішуча зміна. Вона: Не переживай, усе добре. Набридло довге волосся, – розповіла Муха.

Акторка Ольга Сумська не вірить, що все так швидко сталося. Каже, ще на Різдво вони сиділи всі разом за одним столом у Карпатах. Артистка мала гарний вигляд і була сповнена енергії.

– Ми зустрічалися на концертах для військових цієї весни та влітку… Кілька місяців – і така страшна новина. Ми всі шоковані, – додала Сумська.

До слова, співачка Наталія Могилевська розповіла, що просила Матвієнко звернутися до лікарів. Каже, ніби відчувала, що наближається щось страшне.

Нагадаємо, 8 жовтня українців ошелешила новина – Ніна Матвієнко померла. Артистка, яка є голосом душі нашого народу, не дожила до 76-річчя кілька днів.

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Фото: Анжеліка Рудницька, Ольга Сумська