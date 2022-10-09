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Давид убивает Голиафа: Шер поддержала Украину на фоне деоккупации земель

9 октября 2022, 11:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
певица Шер
Источник: Depositphotos

Американская певица Шер поддержала Украину на фоне событий, которые происходят в стране. Даже взрыв на Крымскому мосту дает нашим западным союзникам уверенность в скорой победе.

Артистка выразила слова поддержки в Twitter.

— Мои молитвы с украинцами. Я читаю новости каждый день с надеждой, — начала свою мысль певица.

Шер заявила, что надеется на возвращение украинских земель.

— Когда я встретила молодых украинцев, мы обнимались и танцевали. Меня это впечатлило. Украинцы так сильны, смелы, устойчивы. Солдаты – супер мужчины. Давид убивает Голиафа, — поделилась своими впечатлениями звезда.

Известно, что Шер поддерживала Украину еще с начала полномасштабного вторжения России. К примеру, в апреле певица заявила о необходимости вооружения Украины для защиты своих земель.

Также артистка и критиковала Путина, называя его деспотом, цель которого — вернуть СССР. Правда, эта мечта главы РФ неосуществима в цивилизованном мире в 21 столетии.

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