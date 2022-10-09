Американская певица Шер поддержала Украину на фоне событий, которые происходят в стране. Даже взрыв на Крымскому мосту дает нашим западным союзникам уверенность в скорой победе.
Артистка выразила слова поддержки в Twitter.
— Мои молитвы с украинцами. Я читаю новости каждый день с надеждой, — начала свою мысль певица.
My Prayers Are With Ukrainian Ppl.I Read News Everyday Hoping
They’re Taking Their Land Back.When I Met Young Ukrainian men
We HUGGED & DANCED
AROUND.
I AM AMAZED
UKRAINIAN PPL ARE SO STRONG,SO
COURAGEOUS,SO STEADFAST.THE SOLDIERS ARE SUPER
MEN,DAVIDS SLAYING
GOLIATH????????????????????????Сейчас смотрят
— Cher (@cher) October 8, 2022
Шер заявила, что надеется на возвращение украинских земель.
— Когда я встретила молодых украинцев, мы обнимались и танцевали. Меня это впечатлило. Украинцы так сильны, смелы, устойчивы. Солдаты – супер мужчины. Давид убивает Голиафа, — поделилась своими впечатлениями звезда.
Известно, что Шер поддерживала Украину еще с начала полномасштабного вторжения России. К примеру, в апреле певица заявила о необходимости вооружения Украины для защиты своих земель.
Также артистка и критиковала Путина, называя его деспотом, цель которого — вернуть СССР. Правда, эта мечта главы РФ неосуществима в цивилизованном мире в 21 столетии.