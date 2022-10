Американская певица Шер поддержала Украину на фоне событий, которые происходят в стране. Даже взрыв на Крымскому мосту дает нашим западным союзникам уверенность в скорой победе.

Артистка выразила слова поддержки в Twitter.

My Prayers Are With Ukrainian Ppl.I Read News Everyday Hoping

They’re Taking Their Land Back.When I Met Young Ukrainian men

We HUGGED & DANCED

AROUND.

I AM AMAZED

UKRAINIAN PPL ARE SO STRONG,SO

COURAGEOUS,SO STEADFAST.THE SOLDIERS ARE SUPER

MEN,DAVIDS SLAYING

GOLIATH????????????????????????

— Cher (@cher) October 8, 2022