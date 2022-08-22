Індійська акторка Пріянка Чопра записала відеозвернення на підтримку українських дітей.

Зірка Боллівуду закликала світ допомагати діткам, які вимушено залишили свій будинок через повномасштабну війну, що розв’язала РФ.

У ролику Пріянка показала кадри з українськими сім’ями, з якими вона зустрілася під час візиту до Польщі. Акторка сказала, що війна позбавила дітей можливості здобуття освіти та нормального життя.

Зараз дивляться

– Мільйони українських дітей були змушені виїхати з рідної країни та шукати безпеку в сусідніх країнах, таких як Польща. Минуло шість місяців цієї жахливої ​​війни. Починається новий навчальний рік, і українські діти мають здобувати освіту. Ми повинні допомогти їм здобувати освіту, а також отримувати емоційну та психологічну підтримку. Ми закликаємо припинити атаки на освіту, – сказала Чопра.

Акторка додала, що залишилося менш як два тижні до початку навчального року, тому українським дітям мають надати все необхідне для здобуття освіти.

– Будь то повернення до безпечних класів, онлайн-навчання або їхнє поєднання. В Україні та в усьому світі напади на школи мають припинитися, – зазначила Пріянка.

Варто зазначити, що багато світових зірок засуджують напад РФ на Україну. Вони закликають якнайшвидше припинити війну, а також надають різноманітну допомогу, як гуманітарну, так і матеріальну.