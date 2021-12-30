Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася своїм списком улюблених фільмів на 1 січня. Зірка хоче провести перший день 2022 року за відпочинком перед телевізором та переглядом кіно без зупинок.

– Зберігайте заздалегідь, щоб потім не шукати, – попереджає Настя.

Так, до списку потрапила культова романтична комедія Щоденник Бріджит Джонс, яку Каменських дуже любить, і готова навіть переглядати 1000 разів.

Далі – Щасливого Різдва. Картина 2019 розповість про любовну історію дівчини на ім’я Кейт, яку зіграла Емілія Кларк.

Настя також радить подивитися Камінь сім’ї Стоунів – за відмінний акторський склад та цікавий сюжет.

Наступна картина для перегляду новорічних свят – Поки ти спав.

– Багато хто дивився цей фільм ще в дитинстві. І він такий теплий і добрий, що чому б ще раз не переглянути? – ділиться своєю думкою Каменських.

Це дивовижне життя. На думку співачки, це один із найкращих фільмів на Новий рік, нехай він і 1946 року випуску.

Багатенький Річі – непоганий аналог фільму Сам удома.

– Якщо вже не Сам удома, то хоч один фільм із Маколеєм Калкіним у цьому списку мав бути, – розповідає Настя.

Також у підбірку потрапили наступні фільми – Сім’янин, Ноель, Нова різдвяна казка та всі частини Гаррі Поттера.

Особливо Насті подобаються перші дві картини історії хлопчика-чарівника.