Украинская певица Настя Каменских и ее муж, музыкальный продюсер Потап устроили милую новогоднюю фотосессию.

Серией снимков в своем Instagram поделился Потап. Кадры сделаны дома у звездных супругов. На фото они позируют возле елки в одинаковых новогодних голубых свитерах с оленями.

Под публикацией Потап написал лишь — #newyear.

Поклонники влюбленных оценили их милые фото, а также выразили надежду, что я следующем году Потап и Настя станут родителями.

А я желаю через год держать за ручки малыша.

Это слишком мило!

Классная семья. Желаю вам деток в Новом году.

Уютно то как.

Самая красивая семья.

Супер! Желаю вам деток в 2022 году!

Очень красивые и счастливые!

Желаю вам пополнения в следующем году.

Давайте уже бэйбиков строгайте.

В Новом году ждем расширения семьи.

Очень гармоничные, а свитерки супер! — Пишут в комментариях Потапа.

Стоит отметить, что поклонники не редко пытаются уличить Настю Каменских в беременности, пристально рассматривая ее каждое фото. Однако пока что всех их догадки не подтверждались.

К слову, Настя Каменских составила список лучших фильмов для 1 января и сказала, что первый день 2022 года проведет за их просмотром.

В список звезды попала культовая романтическая комедия Дневник Бриджит Джонс, Рождество на двоих, Привет семье и многие другие киноленты.