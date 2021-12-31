Украинская певица Настя Каменских и ее муж, музыкальный продюсер Потап устроили милую новогоднюю фотосессию.
Серией снимков в своем Instagram поделился Потап. Кадры сделаны дома у звездных супругов. На фото они позируют возле елки в одинаковых новогодних голубых свитерах с оленями.
Под публикацией Потап написал лишь — #newyear.
Поклонники влюбленных оценили их милые фото, а также выразили надежду, что я следующем году Потап и Настя станут родителями.
- А я желаю через год держать за ручки малыша.
- Это слишком мило!
- Классная семья. Желаю вам деток в Новом году.
- Уютно то как.
- Самая красивая семья.
- Супер! Желаю вам деток в 2022 году!
- Очень красивые и счастливые!
- Желаю вам пополнения в следующем году.
- Давайте уже бэйбиков строгайте.
- В Новом году ждем расширения семьи.
- Очень гармоничные, а свитерки супер! — Пишут в комментариях Потапа.
Стоит отметить, что поклонники не редко пытаются уличить Настю Каменских в беременности, пристально рассматривая ее каждое фото. Однако пока что всех их догадки не подтверждались.
К слову, Настя Каменских составила список лучших фильмов для 1 января и сказала, что первый день 2022 года проведет за их просмотром.
В список звезды попала культовая романтическая комедия Дневник Бриджит Джонс, Рождество на двоих, Привет семье и многие другие киноленты.