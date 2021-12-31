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Давайте уже бэйбиков: Потап и Настя устроили милую новогоднюю фотосессию

31 декабря 2021, 10:13
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Потап и Настя Каменських
Источник: Потап

Украинская певица Настя Каменских и ее муж, музыкальный продюсер Потап устроили милую новогоднюю фотосессию.

Серией снимков в своем Instagram поделился Потап. Кадры сделаны дома у звездных супругов. На фото они позируют возле елки в одинаковых новогодних голубых свитерах с оленями.

Под публикацией Потап написал лишь — #newyear.

Поклонники влюбленных оценили их милые фото, а также выразили надежду, что я следующем году Потап и Настя станут родителями.

  • А я желаю через год держать за ручки малыша.
  • Это слишком мило!
  • Классная семья. Желаю вам деток в Новом году.
  • Уютно то как.
  • Самая красивая семья.
  • Супер! Желаю вам деток в 2022 году!
  • Очень красивые и счастливые!
  • Желаю вам пополнения в следующем году.
  • Давайте уже бэйбиков строгайте.
  • В Новом году ждем расширения семьи.
  • Очень гармоничные, а свитерки супер! — Пишут в комментариях Потапа.

Стоит отметить, что поклонники не редко пытаются уличить Настю Каменских в беременности, пристально рассматривая ее каждое фото. Однако пока что всех их догадки не подтверждались.

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К слову, Настя Каменских составила список лучших фильмов для 1 января и сказала, что первый день 2022 года проведет за их просмотром.

В список звезды попала культовая романтическая комедия Дневник Бриджит Джонс, Рождество на двоих, Привет семье и многие другие киноленты.

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Потап и Настя Каменских
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