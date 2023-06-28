Український артист Володимир Дантес показав свого брата, якому вже 50 років. 28 червня співак святкує своє 35-річчя і порадував шанувальників архівним фото в Instagram.

Так, на чорно-білому знімку красується Дантес на руках свого брата, який на 15 років старший. Примітно, що день народження у них припадає на один день. Також 28 червня в Україні відзначають і День Конституції, тож для сім’ї музиканта цей день – низка важливих свят.

– У нас мало з ним фото. Ми рідко бачимося, але він дав мені перші гроші і навчив заробляти, коли я нічого не вмів. І генетично ми ї**ть які красунчики, – додав Дантес.

Подібність між братами на обличчя – особливо погляд і форма підборіддя.

Не тільки Дантес вміє дивувати знімками своїх шанувальників – нещодавно Віталій Козловський збрив бороду на службі, через що помолодшав років на 20. Артист зараз проходить навчання в Гвардії наступу в лавах бригади Рубіж.