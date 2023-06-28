Украинский артист Владимир Дантес показал своего брата, которому уже 50 лет. 28 июня певец празднует свое 35-летие и порадовал поклонников архивным фото в Instagram.

Так, на черно-белом снимке красуется Дантес на руках своего брата, который на 15 лет старше. Примечательно, что день рождения у них приходится на один день. Также 28 июня в Украине отмечается и День Конституции, так что для семьи музыканта этот день — череда важных праздников.

— У нас мало с ним фото. Мы редко видимся, но он дал мне первые деньги и научил зарабатывать, когда я ничего не умел. И генетически мы е**ть какие красавчики, — добавил Дантес.

Сходство между братьями на лицо — особенно взгляд и форма подбородка.

Не только Дантес умеет удивлять снимками своих поклонников — недавно Виталий Козловский сбрил бороду на службе, из-за чего помолодел лет на 20. Артист сейчас проходит обучение в Гвардии наступления в рядах бригады Рубеж.