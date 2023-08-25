Довгоочікуваний фільм Дюна: Частина друга від режисера Дені Вільньова перенесли на 2024 рік – все через страйки акторів та сценаристів. Нова дата виходу – 15 березня наступного року.

Про це заявила кінокомпанія Warner Bros., яка займається створенням картини. Нову дату обрали разом із корпорацією Legendary Entertainment, яка також доклала руку до виробництва фільму.

Усе через страйки, які почали впливати на кіноіндустрію влітку цього року.

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На тлі цього довелося перенести й інші картини, щоб не створювати конкуренцію. Наприклад, фантастичний бойовик Годзілла проти Конга 2 буде показаний у кінотеатрах не 14 березня, а 12 квітня.

Творці картини впевнені, що весняні канікули та великодні свята в березні 2024 року зроблять продовження Дюни успішним.

Що стосується страйків, то інші кінокомпанії змушені перенести і свої роботи – Крейвен-мисливець вийде вже у 2024 році, а фільм Людина-павук: По той бік Всесвіту і зовсім винесли з календаря релізів.

Нагадаємо, що наприкінці липня представили трейлер Дюна: Частина друга – у короткому ролику показали як уже знайомих героїв, так і нових персонажів. Наприклад, Крістофер Вокен зіграє падишаха-імператора Всесвіту. У центрі сюжету – історія Пола Атрейдеса, який із допомогою корінних народів хоче повернути владу над домом.