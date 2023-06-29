Кинокомпания Worner Brothers выпустила второй трейлер для фильма Дюна 2. В нем показали одного из героев — Кристофер Уокен сыграет падишаха-императора Вселенной.

В центре сюжета — продолжение истории, которая закончилась в первой части. Пол Атрейдес присоединится к коренным обитателям планеты, чтобы вернуть власть своему дому, и это он попытается сделать вместе с девушкой Чани. Им всем нужен план мести.

Режиссером все также остался Дени Вильнев, который сумел развеять проклятие Дюны — речь идет о череде неудачных экранизаций в истории. Даже именитые режиссеры не смогли показать эту легенду интересно и качественно для зрителя.

Ожидаемо, все звезды из первой Дюны остались на месте — зрители увидят Тимоти Шаламе, Зендею, Ребекку Фергюсон, Оскара Айзека, Дейва Батисту и многих других.

Премьера Дюна 2 ожидается уже поздней осенью — 3 ноября 2023 года.

И июне показали ролик к еще одному фильму, который выйдет этой осенью — это трейлер Неудержимые 4. Картина появится в кинотеатрах уже 22 сентября, где к главным героям присоединятся 50 Cent и Меган Фокс. Команда сделает все, чтобы предотвратить ядерную войну США и России.