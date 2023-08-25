Долгожданный фильм Дюна: Часть вторая от режиссера Дени Вильнева перенесли на 2024 год — все из-за забастовок актеров и сценаристов. Новая дата выхода — 15 марта следующего года.

Об этом заявила кинокомпания Warner Bros., которая занимается созданием картины. Новую дату выбрали вместе с корпорацией Legendary Entertainment, которая также приложила руку к производству фильма.

Все из-за забастовок, которые начали влиять на киноиндустрию летом этого года.

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На фоне этого пришлось перенести и другие картины, чтобы не создавать конкуренцию. К примеру, фантастический боевик Годзилла и Конг: Новая империя будет показан в кинотеатрах не 14 марта, а 12 апреля.

Создатели картины уверены, что весенние каникулы и пасхальные праздники в марте 2024 года сделают продолжение Дюны успешным.

Что касается забастовок, то другие кинокомпании вынуждены перенести и свои роботы — Крейвен-охотник выйдет уже в 2024 году, а фильм Человек-паук: За пределами вселенных и вовсе вынесли из календаря релизов.

Напомним, что в конце июля был показан трейлер Дюны 2 — в коротком ролике показали как уже знакомых героев, так и новых персонажей. К примеру, Кристофер Уокен сыграет падишаха-императора Вселенной. В центре сюжета — история Пола Атрейдеса, который с помощью коренных народов хочет вернуть власть над домом.