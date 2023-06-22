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Персони

Леся Нікітюк розсекретила свою вагу і похизувалася фігурою: Уперше в житті

22 Червня 2023, 09:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ікону з холодильника Лесі Нікітюк виставили в музеї

Українська ведуча Леся Нікітюк похизувалася своєю фігурою та розкрила вагу. Уперше зірка досягла знакової позначки для свого тіла, про що розповіла в Instagram.

– До речі, моя вага зараз – 65 кг. Уперше в житті. Запишіть собі й зафіксуйте, а також передайте всім ЗМІ, – з часткою іронії написала Леся.

Леся Нікітюк

До тексту вона додала свій знімок, де красується на тлі стіни в довгій обтислій чорній сукні з вирізом до стегна. Свій образ Леся доповнила чорною сумочкою.

Нагадаємо, що раніше Нікітюк розсекретила свій раціон. Так, її перелік продуктів у їжі вже визначений давно. До цього також варто додати й тренування – спорт допомагає тримати тіло в тонусі.

Ведуча заявила, що їсть багато круп, рибу, птицю, та салати. А от свинина, телятина, та баранина вже зникла з меню зірки вісім років тому. Якщо хліб і потрапляє на стіл Лесі, то тільки на свята.

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Раніше Маша Єфросиніна розкрила свою вагу – блогерка важить 62 кг за зросту в 180 см. Щоб підготувати тіло до літа, ведуча їла тільки рослинну їжу, дозволяючи організму очиститися від токсинів.

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