Возлюбленная Дантеса Даша Кацурина раскрыла свой вес на фоне донорства крови. Дизайнер показала, как помогает военным в сегодняшних реалиях.

Так, Даша в Instagram рассказала, что впервые стала донором — весь процесс занял у нее 30 минут.

— Мы сегодня собирали кровь на операционные институту Шалимова и военных госпиталей. Мне так понравился момент, когда медсестры из института между собой обсуждали насколько приятно работать с молодежью, — заявила Кацурина.

Впрочем, поклонники дизайнера поинтересовались, можно было ли ей сдавать кровь, ведь существуют ограничения по весу.

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— До 50 кг не разрешают это делать, но я вешу 53 кг, — добавила Кацурина.

Как оказалось, у многих возникло еще больше вопросов — возлюбленная Дантеса заявила, что при таком весе у нее рост 175.

Напомним, что ранее Леся Никитюк раскрыла свой вес и похвасталась фигурой. Как оказалось, ведущая на Новом канале весит 65 кг, и это результат тренировок и определенного рациона. Так, ведущая ест много круп, рыбу, птицу, и салаты. Но отказалась от баранины, свинины и телятины — такое решение Леся приняла еще 8 лет назад.