Український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) розповів, що думає про пропутінського кінорежисера Микиту Михалкова. Андрій вважає, що він зійшов сума, через це підтримує війну в Україні, яку розв’язала Росія.

– Він просто збожеволів, причому давно. Є таке поняття – вікові зміни. Ось щось таке і у нього. Ви на його погляд подивіться просто. Він повторює свої жарти з такою інтонацією, начебто робить це вперше, – додав Данилко в інтерв’ю Politeka.

Артист зізнався, що у дитинстві йому дуже подобався Михалков як актор, особливо у ролі Сера Генрі у Пригоди Шерлока Голмса та доктора Ватсона: Собака Баскервілей. На думку Данилка, “він був дуже талановитим у цьому плані”.

Однак через вік він почав втрачати не тільки свій талант, але й розум.

– Михалков – божевільний. Я вже десь говорив про це. Він – мерзота, і це правда. І що найцікавіше – він знає про це. Це жахливо, коли Бог забирає талант у людини, у якої вона була, – додав Андрій.

Раніше Данилко також проїхався по Миколі Баскову за його позицію щодо війни. Він натякнув, що співак продався, і, напевно, не зможе самостійно зібрати повну залу своїх шанувальників на концерт.