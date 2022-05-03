Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) рассказал, что думает о пропутинском кинорежиссере Никите Михалкове. Андрей считает, что он сошел сума, из-за этого и поддерживает войну в Украине, которую развязала Россия.

— Он просто сошел с ума, причем давно. Есть такое понятие — возрастные изменения. Вот что-то такое у него. Вы на его взгляд посмотрите просто. Он повторяет свои шутки с такой интонацией, будто делает это впервые, — добавил Данилко в интервью Politeka.

Артист признался, что в детстве ему очень нравился Михалков как актер, особенно в роли Сэра Генри в Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей. По мнению Данилко, “он был очень талантливым в этом плане”.

Однако из-за возраста он начал терять не только свой талант, но и рассудок.

— Михалков – сумасшедший. Я уже где-то говорил об этом. Он — мразь, и это правда. И что самое интересное — он знает об этом. Это ужасно, когда Бог отнимает талант у человека, у которого он был, — добавил Андрей.

Ранее Данилко также проехался по Николаю Баскову за его позицию касательно войны. Он намекнул, что певец продался, и наверняка не сможет самостоятельно собрать полный зал своих поклонников на концерт.