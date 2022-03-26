Данилко: Путін – це породження диявола, застрелитися для нього надто великий подарунок

Народний артист України Андрій Данилко назвав Володимира Путіна злочинцем ізгадав про особисту зустріч із президентом РФ.

В інтерв’ю виданню Meduza Данилко зізнався, що у житті та на екрані телевізора Путін виглядає зовсім по-різному.

– Я ж із ним знайомий. Сьогодні обговорював це з іншою людиною, з якою ми виступали перед Путіним. Ця людина говорила: “Путін у момент (Особистої зустрічі. – Ред.) закохує в себе”.

Ми не знаємо всі їхні кагебешні штучки. Про нього кажуть, що він начебто вербує тебе постійно. Він делікатний, уважний. Але нічого близько схожого з тією людиною, яку я бачу на екрані (Той спогад не має. – Ред.). Це породження диявола, – зазначив Данилко.

Він також додав, що вважає Путіна військовим злочинцем.

– Я спочатку гарячково сказав, що нехай Путін, як Гітлер, застрелиться. Але це для нього надто великий подарунок. Він має постати перед судом. Мрію побачити Путіна на лаві підсудних як воєнного злочинця, – зазначив Данилко.

До слова, журналісти та історики порівняли події в Росії і вчинки Володимира Путіна напередодні вторгнення в Україну з ситуацією у фашистській Німеччині та діями Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.

З’ясувалося, що Путін майже на 100% повторює кроки Гітлера та веде світ до нової глобальної війни. Якщо російський диктатор сьогодні не буде зупинений в Україні, завтра бойові дії охоплять Європу та весь світ.