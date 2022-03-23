Міжнародна група істориків і журналістів StarlightMedia створила медіапроєкт, в якому порівняла події в Росії і вчинки Володимира Путіна напередодні вторгнення в Україну з ситуацією у фашистській Німеччині та діями Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.

Мета проєкту neveragain.media – за допомогою конкретних фактів продемонструвати, що агресія Росії проти України становить реальну загрозу безпеці Європи та всього світу. Сайт створено трьома мовами.

Висновок авторів проєкту – Путін майже на 100% повторює кроки Гітлера та веде світ до нової глобальної війни. Якщо російський диктатор сьогодні не буде зупинений в Україні, завтра бойові дії охоплять Європу та весь світ.

Проєкт адресований західним медіа, політикам та звичайним громадянам, які не завжди мають можливість системно та об’єктивно проаналізувати події, що відбуваються. Крім того, він буде корисним українським дипломатам та професійній спільноті, яка бореться з російськими фейками й дезінформацією. Автори також сподіваються, що зібрані матеріали дійдуть хоча б до частини громадян Росії.

Не можна допустити повторення помилки, яка знову коштуватиме життя десяткам мільйонів людей. Команда Neveragain.media закликає міжнародну спільноту усвідомити: якщо західний світ не діятиме, Третя світова війна неминуча.

Існуючі факти необхідно активно поширювати – ділися цим сайтом, його фактами та відео в соціальних мережах з хештегами #PutinHitler #StopPutin #Neveragain #NoWWIII.

Neveragain.media продовжує збір даних. Команда проєкту закликає істориків, журналістів, медіаекспертів зі всього світу долучатися до дослідження й доповнювати його новою інформацією: info.neveragain@gmail.com.