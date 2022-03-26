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Данилко: Путин — это исчадие ада, застрелиться для него слишком большой подарок

26 марта 2022, 11:39
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Данилко: Путин — это исчадие ада, застрелиться для него слишком большой подарок
Источник: СТБ

Народный артист Украины Андрей Данилко назвал Владимира Путина преступником и вспомнил о личной встрече с президентом РФ.

В интервью изданию Meduza Данилко признался, что в жизни и на экране телевизора Путин выглядит совершенно по-разному.

— Я же с ним знаком. Сегодня обсуждал это с другим человеком, с которым мы выступали перед Путиным. Этот человек говорил: “Путин в момент (Личной встречи. — Ред.) влюбляет в себя”.

Мы не знаем все их кагэбэшные штучки. Про него говорят, что он как будто вербует тебя постоянно. Он деликатен, внимателен. Но ничего близко похожего с тем человеком, которого я вижу на экране (То воспоминание не имеет. — Ред.). Это исчадие ада, — отметил Данилко.

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Он также добавил, что считает Путина военным преступником.

— Я вначале по горячке сказал, что пусть Путин, как Гитлер, застрелится. Но это для него слишком большой подарок. Он должен предстать перед судом. Мечтаю увидеть Путина на скамье подсудимых как военного преступника, — отметил Данилко.

К слову, журналисты и историки сравнили события в России и поступки Владимира Путина накануне вторжения в Украину с ситуацией в фашистской Германии и действиями Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны.

Выяснилось, что Путин почти на 100% повторяет шаги Гитлера и ведет мир к новой глобальной войне. Если российский диктатор сегодня не будет остановлен в Украине, то завтра боевые действия охватят Европу и весь мир.

Теги
Андрій Данилко , Війна в Україні , Владимир Путин
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